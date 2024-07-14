Россия: В США разжигают ненависть к политическим оппонентам

«Ровно 2 месяца назад обратила внимание на то, что в США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам, а также привела примеры американской традиции покушений и убийств президентов и кандидатов в президенты», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

«Соединенные Штаты Америки должны инвентаризировать свою политику по разжиганию ненависти к политическим оппонентам, странам и народам, спонсированию терроризма. Колокол звонит уже по Вашингтону», - отметила она.

Во время предвыборного выступления Дональда Трампа в субботу в городе Батлер в штате Пенсильвания произошла стрельба, в результате которой Трамп получил ранение в ухо.

Покушение на экс-президента США в преддверии президентских выборов в этой стране сразу стала главной новостью американских СМИ и вызвала реакцию властей США.