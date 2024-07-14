14 июл. 2024 г., 13:02
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Новости ID: 85539047
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ЮНИСЕФ: в результате недавнего преступления Израиля в Хан-Юнисе погибли десятки детей

14 июл. 2024 г., 13:02
Новости ID: 85539047
ЮНИСЕФ: в результате недавнего преступления Израиля в Хан-Юнисе погибли десятки детей

Тегеран, 14 июля. ИРНА — Исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел сообщила, что большое количество детей погибло в результате нового преступления Израиля в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

"На этой неделе дети в секторе Газа стали жертвами еще одного жестокого преступления. По сообщениям, многие из них были убиты в результате преступления в Хан-Юнисе", сказала она.

Она подчеркнула, что палестинцы в секторе Газа много раз были вынуждены покинуть свои дома, и теперь нет безопасного места, где можно было бы укрыться.

Бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо в воскресенье, в ответ на недавнее преступление, совершенное сионистским режимом в Хан-Юнисе, подчеркнул необходимость создания правового и международного механизма для привлечения сионистского режима к ответственности.

В интервью телеканалу «Аль-Джазире» Окампо заявил, что преступление, совершенное сионистами в аль-Маваси, является военным преступлением. "Этот инцидент должен быть немедленно расследован", подчеркнул он.

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