ЮНИСЕФ: в результате недавнего преступления Израиля в Хан-Юнисе погибли десятки детей

"На этой неделе дети в секторе Газа стали жертвами еще одного жестокого преступления. По сообщениям, многие из них были убиты в результате преступления в Хан-Юнисе", сказала она.

Она подчеркнула, что палестинцы в секторе Газа много раз были вынуждены покинуть свои дома, и теперь нет безопасного места, где можно было бы укрыться.

Бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо в воскресенье, в ответ на недавнее преступление, совершенное сионистским режимом в Хан-Юнисе, подчеркнул необходимость создания правового и международного механизма для привлечения сионистского режима к ответственности.

В интервью телеканалу «Аль-Джазире» Окампо заявил, что преступление, совершенное сионистами в аль-Маваси, является военным преступлением. "Этот инцидент должен быть немедленно расследован", подчеркнул он.