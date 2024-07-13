13 июл. 2024 г., 20:44
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Канани: Страны-члены БРИКС должны противостоять дезинформации Запада

13 июл. 2024 г., 20:44
??????? ID: 85538389
Канани: Страны-члены БРИКС должны противостоять дезинформации Запада

Тегеран, 13 июля, ИРНА - Официальный представитель МИД заявил, что на встрече руководителей департаментов информации и пресс-секретарей стран-членов БРИКС, принимающих участие в Москве, состоялись обсуждения и обмен мнениями по различным вопросам, в том числе по укреплению медиа- и культурных связей, а также по противодействию дезинформации западных СМИ.

Насер Канани, в интервью ИРНА в Москве по итогам этой встречи отметил, что встреча пресс-секретарей проходила в рамках программ, разработанных правительством России на период своего годичного председательства в БРИКС.

Он подчеркнул, что информирование и совместный обмен информацией между странами-членами БРИКС об целях этой группы были одними из обсуждаемых на встрече вопросов.

Глава Центра публичной дипломатии и СМИ Ирана сказал, что на этой встрече также обсуждались пути противодействия ложной информации и дезинформации, распространяемой так называемыми "основными" СМИ, связанными с Западом, в информационном потоке против независимых стран. Он добавил, что укрепление медиасвязей между странами-членами БРИКС и способы обмена и распространения информации по интересующим членов направлениям в рамках целей этой группы также были в повестке дня встречи пресс-секретарей министерств иностранных дел стран-участниц.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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