Канани: Страны-члены БРИКС должны противостоять дезинформации Запада

Насер Канани, в интервью ИРНА в Москве по итогам этой встречи отметил, что встреча пресс-секретарей проходила в рамках программ, разработанных правительством России на период своего годичного председательства в БРИКС.

Он подчеркнул, что информирование и совместный обмен информацией между странами-членами БРИКС об целях этой группы были одними из обсуждаемых на встрече вопросов.

Глава Центра публичной дипломатии и СМИ Ирана сказал, что на этой встрече также обсуждались пути противодействия ложной информации и дезинформации, распространяемой так называемыми "основными" СМИ, связанными с Западом, в информационном потоке против независимых стран. Он добавил, что укрепление медиасвязей между странами-членами БРИКС и способы обмена и распространения информации по интересующим членов направлениям в рамках целей этой группы также были в повестке дня встречи пресс-секретарей министерств иностранных дел стран-участниц.