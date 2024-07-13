Министерство разведки Ирана нанесло 79 ударов по террористам за 45 дней

Министерство разведки в заявлении выразило свои соболезнования по случаю годовщины смерти Абу Абдуллы Аль-Хусейна (мир ему) и почтило память погибших правительства, особенно аятоллы Раиси, и заявило, что иранский народ, благодаря их великолепное присутствие на избирательных участках в течение двух пятниц подряд обеспечило здоровые, безопасные и полные энтузиазма выборы.

Контртеррористическое подразделение этого министерства только за период с 21 мая по 5 июля выявило и разгромило множество банд и 79 случаев прямого противостояния, арестовало десятки террористических элементов и их пособников и изъяло 560 единиц боевого оружия всех видов, 41 895 боевых патронов, 9 готовых бомб и большое количество взрывчатых веществ и бомб.

В ходе серии операций, помимо выявления и ареста вновь прибывших террористов, был также выявлен ряд опытных агентов, которые въехали в страну для руководства операциями или проведения операций смертников.

Приоритетными географическими районами для проведения террористических операций были в основном провинции Тегеран, Альборз, Казвин, Резави-Хорасан, Фарс, Систан и Белуджистан, Хормозган и Бушер.

Ряд террористических элементов были захвачены в плен в ходе подготовленных засад или убиты в перестрелке перед въездом в страну и на восточной границе.

Сепаратистские группировки, базирующиеся в иракском Курдистане, также грубо использовали ситуацию в своих целях. Среди их действий была отправка полутяжелого военного груза через северо-западную границу страны для проведения террористической операции, и после вооруженного конфликта и перестрелки весь груз был благополучно передан силам безопасности.

На этом этапе другие контрреволюционные группировки просчитались и предприняли попытки спровоцировать хаос и отсутствие безопасности в стране, а их агенты были выявлены и с Божьего благословения ликвидированы. Одна из них - группа Муджахедин, которые не смогли осуществить ни одну из запланированных операций.