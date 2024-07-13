ХАМАС: Заявление Израиля о ликвидации аль-Дайфа является ложью

Информационное агентство Reuters сообщило сегодня вечером в субботу со ссылкой на Сами Абу Зухри, одного из лидеров движения ХАМАС: "Заявления Армейского радио Израиля о том, что они нацелились на Мухаммада аль-Дайфа, командира бригад "Изз ад-Дин аль-Кассам", военного крыла движения ХАМАС, в городе Хан-Юнис, являются пустыми и абсурдными".

Он сказал, что все погибшие сегодня в результате атаки сионистского режима были гражданскими лицами.

Он добавил: "Резня в районе Аль-Мувази в Хан-Юнисе - это продолжение геноцида нацистов против нашего народа, и правительство США напрямую причастно к этому преступлению".

Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило сегодня вечером в субботу, что число погибших в результате преступления сионистского режима в городе Хан-Юнис увеличилось до 71 человека, а число раненых - до 289 человек.

Сионистский режим сегодня широко бомбил лагеря палестинских беженцев в городе Хан-Юнис.