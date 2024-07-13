Иранские дроны – «кошмар» Израиля

Эксперт и корреспондент службы безопасности сайта "Таймс Израиля" Арье Эгози в своей статье написал: одной из крупнейших неудач разведывательных и безопасных систем Израиля является его неспособность противостоять прогрессу и развитию иранской беспилотной авиационной промышленности.

Арье Эгози добавил: «в то время как основное внимание было направлено на ядерную программу Ирана, эта страна создала крупную и широкомасштабную индустрию беспилотников и производит различные типы этих летательных аппаратов».

Он сказал: «эта проблема сейчас гораздо больше, чем кажется, эти беспилотники используются против Израиля, в то время как израильские системы ПВО не способны противостоять им».