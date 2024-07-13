13 июл. 2024 г., 16:33
??????? ID: 85538200
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иранские дроны – «кошмар» Израиля

13 июл. 2024 г., 16:33
??????? ID: 85538200
Иранские дроны – «кошмар» Израиля

Тегеран, 13 июля, ИРНА - СМИ Израиля назвали прогресс и развитие иранской беспилотной авиационной промышленности неизлечимым кошмаром для этого режима и отметили, что Иран движется к тому, чтобы стать ведущей страной в мире по производству оружия.

Эксперт и корреспондент службы безопасности сайта "Таймс Израиля" Арье Эгози в своей статье написал: одной из крупнейших неудач разведывательных и безопасных систем Израиля является его неспособность противостоять прогрессу и развитию иранской беспилотной авиационной промышленности.

Арье Эгози добавил: «в то время как основное внимание было направлено на ядерную программу Ирана, эта страна создала крупную и широкомасштабную индустрию беспилотников и производит различные типы этих летательных аппаратов».

Он сказал: «эта проблема сейчас гораздо больше, чем кажется, эти беспилотники используются против Израиля, в то время как израильские системы ПВО не способны противостоять им».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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