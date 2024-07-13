Пезешкиан: Китай и Россия всегда были нашими друзьями, и сотрудничество с ними является приоритетом

В данной статье Пезешкиан изложил свое видение и подход к отношениям со странами региона, Африкой, Китаем, Россией, Европой и США.

«Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана, и моя администрация привержена расширению и укреплению нашего сотрудничества, - говорится в документе. - Моя администрация будет уделять приоритетное внимание двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Россией, особенно в таких рамках, как БРИКС, ШОС и ЕАЭС».

В продолжение Пезешкиан напомнил, что Иран имеет прочные отношения со странами Латинской Америки, и его администрация будет действовать в направлении их сохранения и углубления.

Указав на войну и беспорядки в регионе, Пезешкиан отметил, что политическая стабильность и почетный способ проведения выборов в Иране демонстрируют мудрость великого лидера Исламской революции его светлости аятоллы Хаменеи и приверженность иранского народа демократической передаче власти даже в сложных условиях.

В другой части своей статьи Пезешкиан сделал акцент на укреплении отношений с соседями.

«В моей администрации укрепление отношений с соседями будет в приоритете. Мы будем стремиться к формированию сильного региона, а не к отношениям, в которых одна страна в одиночку стремится к господству над другими», - сказано в документе.

«Я твердо убежден, что соседние и братские страны не должны тратить свои ценные ресурсы на изнурительную конкуренцию, гонку вооружений и ненужные ограничения друг друга, - отметил Пезешкиан. - Вместо этого наша цель должна заключаться в создании такой среды, где ресурсы всех будут направлены на развитие и прогресс региона, на благо всех».

Что касается вопроса Палестины, новый президент Ирана назвал первым шагом своей администрации борьбу с геноцидом в Газе.

«В качестве первого шага, моя администрация призовёт арабские страны-соседи к сотрудничеству, чтобы, используя все политические и дипломатические рычаги, сделать приоритетом установление перемирия и прекращение убийств жителей Газы, чтобы предотвратить расширение масштабов войны», - отметил Пезешкиан.

«Затем мы должны с решительностью стремиться положить конец многолетней оккупации, которая разрушила жизнь четырех поколений палестинцев», - добавил президент.