Иран предложил о формировании информационной сети БРИКС

Насер Канани на этом заседании, состоявшемся в Москве, изложил позицию Исламской Республики Иран по повестке дня этого саммита, в том числе о коллективных действиях средств массовой информации стран-членов БРИКС для укрепления международного статуса этой группы, углубление отношений между национальными СМИ стран-членов с целью создания основы для совместного информационного пространства, использование возможностей цифровой дипломатии и искусственного интеллекта в общественной дипломатии и внешней политике, а также борьба с потоком фальшивых новостей и вводящей в заблуждение информации.

Канани в своем выступлении подчеркнул необходимость создания информационной сети БРИКС (BRICS Information Network) с целью информирования и обмена информацией между странами-членами БРИКС.

Канани заявил, что медиа-дипломатия теперь является неотъемлемой частью дипломатической деятельности, поскольку СМИ являются самым мощным инструментом распространения взглядов, сообщений и позиций стран, которые используют дипломаты.

Глава Центра общественной дипломатии и СМИ Ирана отметил, что «в этом контексте западные СМИ предпринимают ложные медиа-кампании, стремясь вводить общественность в заблуждение, и мы, как страны-члены БРИКС, можем противостоять этим разрушительным медиа-тенденциям, углубляя медиа-отношения и используя потенциал медиа-дипломатии и цифровой дипломатии, с целью укрепления многосторонности и противодействия односторонности западных СМИ.