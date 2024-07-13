13 июл. 2024 г., 13:16
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Россия выразила готовность к инвестированию в порт Амир-Абад на севере Ирана

13 июл. 2024 г., 13:16
??????? ID: 85537933
Россия выразила готовность к инвестированию в порт Амир-Абад на севере Ирана

Тегеран, 13 июля, ИРНА - Группа российских бизнесменов посетила порт Амир-Абад на востоке провинции Мазандаран, чтобы изучить возможности инвестирования в производство нефтепродуктов.

Руководитель управления портов и морского судоходства Амир-Абада в субботу в беседе с журналистами в ходе встречи с российскими инвесторами заявил: "Учитывая расположение порта Амир-Абад и обширные свободные земли, российская компания выразила готовность инвестировать в порт в сфере производства нефтепродуктов".

Мохаммад Али Мусапур Горджи отметил: "Иностранные инвестиции в порты являются одной из главных целей правительства и организации в рамках развития морской экономики, что помимо привлечения инвестиций и получения прибыли также способствует передаче технологий и созданию рабочих мест".

Этот высокопоставленный чиновник, подробно изложив возможности и преимущества порта Амир-Абад, использующего различные виды транспорта, призвал внутренних и иностранных инвесторов представить проекты, связанные с морской и портовой деятельностью,  и заверил, что  порт с «распростертыми объятиями» приветствует  новые проекты, способствующие диверсификации товаров, увеличению морского трафика и положительно влияющие на импорт, особенно экспорт продукции, производимой в тыловых районах порта.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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