Россия выразила готовность к инвестированию в порт Амир-Абад на севере Ирана

Руководитель управления портов и морского судоходства Амир-Абада в субботу в беседе с журналистами в ходе встречи с российскими инвесторами заявил: "Учитывая расположение порта Амир-Абад и обширные свободные земли, российская компания выразила готовность инвестировать в порт в сфере производства нефтепродуктов".

Мохаммад Али Мусапур Горджи отметил: "Иностранные инвестиции в порты являются одной из главных целей правительства и организации в рамках развития морской экономики, что помимо привлечения инвестиций и получения прибыли также способствует передаче технологий и созданию рабочих мест".

Этот высокопоставленный чиновник, подробно изложив возможности и преимущества порта Амир-Абад, использующего различные виды транспорта, призвал внутренних и иностранных инвесторов представить проекты, связанные с морской и портовой деятельностью, и заверил, что порт с «распростертыми объятиями» приветствует новые проекты, способствующие диверсификации товаров, увеличению морского трафика и положительно влияющие на импорт, особенно экспорт продукции, производимой в тыловых районах порта.