13 июл. 2024 г., 10:24
Journalist ID: 5621
??????? ID: 85537641
T T
1 Persons

Семьи израильских заложников: Подход Нетаньяху в отношении переговоров безответственен

13 июл. 2024 г., 10:24
??????? ID: 85537641
Семьи израильских заложников: Подход Нетаньяху в отношении переговоров безответственен

Тегеран, 13 июля, ИРНА - В заявлении семьи израильских пленных отметили, что подход премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в отношении переговоров о перемирии является безответственным.

По данным телеканала Alghad TV, ассоциация "Форум семей заложников" в заявлении осудила жесткую позицию Нетаньяху в отношении переговоров о перемирии в Газе, которые могут привести к освобождению пленных.

«Подход Нетаньяху является безответственным, и это – возможность, которую мы, возможно, никогда больше не получим», - говорится в документе.

«Мы поддерживаем соглашение Нетаньяху, и теперь ваша очередь поддержать соглашение, которое вы положили на столе», - сказали семьи израильских заложников, обращаясь к премьер-министру сионского режима.

1 Persons

??? ???????????

You are replying to: .