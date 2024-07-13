Семьи израильских заложников: Подход Нетаньяху в отношении переговоров безответственен

По данным телеканала Alghad TV, ассоциация "Форум семей заложников" в заявлении осудила жесткую позицию Нетаньяху в отношении переговоров о перемирии в Газе, которые могут привести к освобождению пленных.

«Подход Нетаньяху является безответственным, и это – возможность, которую мы, возможно, никогда больше не получим», - говорится в документе.

«Мы поддерживаем соглашение Нетаньяху, и теперь ваша очередь поддержать соглашение, которое вы положили на столе», - сказали семьи израильских заложников, обращаясь к премьер-министру сионского режима.