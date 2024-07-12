МИД Ирана прокомментировал заявление саммита НАТО

"Исламская Республика Иран считает утверждение о военной помощи Ирана России в конфликте на Украине, содержащееся в итоговом заявлении саммита глав НАТО в Вашингтоне, абсолютно безосновательным и преследующим политические цели и отвергает его", сказал Канаани.

Канани добавил, что, к сожалению, то, что мы наблюдаем в Украине, является результатом провокационной политики и действий НАТО, сосредоточенных на США и продолжающихся до сих пор.

"Стратегия Исламской Республики Иран всегда заключалась в том, чтобы попытаться сыграть конструктивную и стабилизирующую роль на пути установления стабильной безопасности в регионе и мире, и она никогда не предоставляла России беспилотники в украинском конфликте и продолжает подчеркивать политическое разрешение этого кризиса и установление прочного мира", резюмировал он.