12 июл. 2024 г., 16:52
Journalist ID: 2177
??????? ID: 85537190
T T
0 Persons

МИД Ирана прокомментировал заявление саммита НАТО

12 июл. 2024 г., 16:52
??????? ID: 85537190
МИД Ирана прокомментировал заявление саммита НАТО

Тегеран, 12 июля. ИРНА — Утверждение североатлантического альянса о том, что Тегеран оказывает Москве военную помощь на Украине, безосновательно и политически мотивировано, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

"Исламская Республика Иран считает утверждение о военной помощи Ирана России в конфликте на Украине, содержащееся в итоговом заявлении саммита глав НАТО в Вашингтоне, абсолютно безосновательным и преследующим политические цели и отвергает его", сказал Канаани.

Канани добавил, что, к сожалению, то, что мы наблюдаем в Украине, является результатом провокационной политики и действий НАТО, сосредоточенных на США и продолжающихся до сих пор.

"Стратегия Исламской Республики Иран всегда заключалась в том, чтобы попытаться сыграть конструктивную и стабилизирующую роль на пути установления стабильной безопасности в регионе и мире, и она никогда не предоставляла России беспилотники в украинском конфликте и продолжает подчеркивать политическое разрешение этого кризиса и установление прочного мира", резюмировал он.

0 Persons

??? ???????????

You are replying to: .