12 июл. 2024 г., 13:00
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Галибаф: любое изменение границ соседних стран - это красная линия Ирана

12 июл. 2024 г., 13:00
??????? ID: 85537005
Галибаф: любое изменение границ соседних стран - это красная линия Ирана

Тегеран, 12 июля. ИРНА — Спикер Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф на встрече с вице-спикером парламента Армении Рубеном Рубиняном отметил, что любое изменение границ соседних стран - это красная линия Ирана.

Во время встречи, состоявшейся в рамках Парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге собеседники выразили удовлетворение высоким уровнем армяно-иранских отношений.

Кроме того, стороны подчеркнули важность совместных усилий для дальнейшего развития сотрудничества в отраслях, представляющих обоюдный интерес.

"Наша неизменная политика в правительствах 13-го и 14 созывов, а также в парламентах 11-го и 12-го созывов заключается в расширении отношений с нашими соседями", сказал Галибаф.

"Наша красная линия – любое изменение границ соседних стран, и мы много раз подчеркивали это", сказал он.

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