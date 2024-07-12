Галибаф: любое изменение границ соседних стран - это красная линия Ирана

Во время встречи, состоявшейся в рамках Парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге собеседники выразили удовлетворение высоким уровнем армяно-иранских отношений.

Кроме того, стороны подчеркнули важность совместных усилий для дальнейшего развития сотрудничества в отраслях, представляющих обоюдный интерес.

"Наша неизменная политика в правительствах 13-го и 14 созывов, а также в парламентах 11-го и 12-го созывов заключается в расширении отношений с нашими соседями", сказал Галибаф.

"Наша красная линия – любое изменение границ соседних стран, и мы много раз подчеркивали это", сказал он.