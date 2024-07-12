Гаарец: «Хезболла» способна нанести удар по военным базам Израиля

«Гаарец» признала, что «Хезболле» удалось собрать новую информацию из северных военных частей и баз израильского режима.

По данным издания, ракетные удары по военной базе Нафах на Голанских высотах, в результате которых погибли 2 израильтянина, были ответом на убийство Ясира Корнейша, одного из бывших телохранителей Хасса Насраллы.

Согласно этому отчету, за несколько часов до запуска ракет «Хезболла» продемонстрировала видеофайл своих разведывательных возможностей и пригрозила атаковать базы и сборные центры на Голанах.

Газета Гаарец также сообщила, что тот факт, что "Хизбалла" показала карту баз и центров сбора сил, а в углу фотографии было написано, что фраза "прежде чем подвергнуться нападению" имеет военное значение, то есть была проведена подготовка к выбору целей перед нападением.