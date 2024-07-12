12 июл. 2024 г., 10:44
Journalist ID: 2177
??????? ID: 85536891
T T
1 Persons

Супруга президента поблагодарила супруг президентов разных стран за соболезнования после гибели Раиси

12 июл. 2024 г., 10:44
??????? ID: 85536891
Супруга президента поблагодарила супруг президентов разных стран за соболезнования после гибели Раиси

Тегеран, 12 июля. ИРНА — Супруга Эбрахима Раиси Джамиле Аламолхода поблагодарила супруг лидеров разных стран за соболезнования в связи с гибелью в авиакатастрофе президента исламской республики Эбрахима Раиси.

"Выражаю искреннюю благодарность за ваши слова соболезнования в эти трудные дни. Я бы хотела передать благодарность уважаемому президенту и народу вашей страны", говорится в ее послании.

Аламолхода также призвала к укреплению сотрудничества в сфере улучшения положения семей.

Она выразила надежду, что Всезнающий и Могучий Бог изольет бесконечную милость и вечные благословения на всех тех, кто пытается установить мир и справедливость, способствовать укреплению семьи и создать мир, полный любви.

1 Persons

??? ???????????

You are replying to: .