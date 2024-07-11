Галибаф подписал меморандум о взаимопонимании протокола Ассамблеи парламента БРИКС

Мохаммад Багер Галибаф, который прибыл в Санкт-Петербург, Россия, для участия в саммите руководителей БРИКС, в ходе этой встречи подписал меморандум о взаимопонимании протокола Ассамблеи парламента БРИКС, который был подписан всеми присутствующими спикерами парламентов.

Также в конце этой встречи спикеры парламентов БРИКС сделали совместное фото.

По информации ИРНА, спикер парламента Ирана в кулуарах этой встречи встретился с президентом России Владимиром Путиным и председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным.

Галибаф отправился в эту поездку по приглашению Вячеслава Володина, а также Валентины Матвиенко, председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, чтобы принять участие в десятом парламентском форуме БРИКС и выступить с речью.

В прошлом году Исламская Республика Иран и три другие страны стали членами БРИКС, и теперь в общей сложности 9 стран, являющихся восходящими державами мира, вошли в состав БРИКС.