11 июл. 2024 г., 19:12
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Тегеран, 11 июля, ИРНА - Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, находящийся с визитом в России, встретился в четверг с президентом России Владимиром Путиным.

Путин: Я рад, что Иран стал постоянным членом БРИКС

11 июл. 2024 г., 19:12
??????? ID: 85536590
Путин: Я рад, что Иран стал постоянным членом БРИКС

Тегеран, 11 июля, ИРНА - Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, находящийся с визитом в России, встретился в четверг с президентом России Владимиром Путиным.

Встреча состоялась на полях заседания Генеральной парламентской ассамблеи группы БРИКС, проходившего в Санкт-Петербурге.

Противостояние однополярности, а также укрепление отношений между двумя странами были наиболее важными темами, обсуждавшимися сторонами на встрече.

Спикер иранского парламента ранее встретился с председателем Государственной Думы России Вячеславом Валдуиным.

Галибав находится с визитом в России по приглашению председателя Государственной Думы России Вячеслава Валдуина, а также председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко для участия в Парламентской ассамблее группы БРИКС.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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