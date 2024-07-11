Путин: Я рад, что Иран стал постоянным членом БРИКС

Встреча состоялась на полях заседания Генеральной парламентской ассамблеи группы БРИКС, проходившего в Санкт-Петербурге.

Противостояние однополярности, а также укрепление отношений между двумя странами были наиболее важными темами, обсуждавшимися сторонами на встрече.

Спикер иранского парламента ранее встретился с председателем Государственной Думы России Вячеславом Валдуиным.

Галибав находится с визитом в России по приглашению председателя Государственной Думы России Вячеслава Валдуина, а также председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко для участия в Парламентской ассамблее группы БРИКС.