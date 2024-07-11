Галибаф: Дедолларизация прекратит давление США на развивающиеся экономики

Мохаммад Багер Галибаф сегодня в четверг выступил на встрече спикеров парламентов БРИКС в Санкт-Петербурге, Россия, и заявил: "Присутствие новых стран и растущая тенденция присоединения к этой многосторонней международной организации свидетельствуют о ее важности в международных отношениях и укреплении ее позиций на мировой арене".

Спикер парламента Ирана отметил: "Существующая мировая система не смогла эффективно решить региональные и международные споры, положить конец войнам, конфликтам и неравенству. В связи с этим, формируются новые коллективные экономические и политические возможности в рамках многосторонних организаций, чтобы мировое управление на основе принципа многосторонности распространилось по всему миру".

Он заявил, что неизменная позиция Исламской Республики заключается в необходимости внимания к многосторонней системе, подчеркнув, что придерживаясь этого взгляда, правительство и парламент Ирана полны решимости участвовать в плодотворном сотрудничестве между членами БРИКС и реализовать на практике ее высокие цели.

Глава законодательной власти подчеркнул, что страны-члены БРИКС должны стремиться к более активной и эффективной роли в глобальной цепочке создания стоимости, отметив: "Я считаю, что экономики стран-членов БРИКС обладают многочисленными возможностями в различных и стратегических областях, которые дополняют, совершенствуют и укрепляют друг друга, что является ценным потенциалом для развития взаимного двустороннего и многостороннего сотрудничества".

Галибаф назвал среди важных мер, которые реализуются в рамках БРИКС, дедолларизацию и использование альтернативных валют для торговли между членами, добавив: "Эта практика приведет к прекращению одного из основных инструментов давления США на развивающиеся экономики".