Заявление НАТО о военной помощи Ирана России в войне на Украине отвергнуто: МИД

Насер Канани, представитель МИД Исламской Республики Иран, комментируя часть заявления саммита НАТО в Вашингтоне, сказал: "Исламская Республика Иран считает абсолютно необоснованным и политически мотивированным заявление, содержащееся в итоговом документе саммита НАТО в Вашингтоне, о военной помощи Ирана России в войне на Украине".

Канани добавил: "К сожалению, то, что мы видим на Украине, является результатом провокационной политики и действий НАТО под руководством США, которые продолжаются и по сей день".

Представитель МИД заявил: "Как мы неоднократно заявляли, любые попытки связать войну на Украине с двусторонним сотрудничеством Исламской Республики Иран и России, являются исключительно политически мотивированными и направлены на придание легитимности вмешательству и продолжению поставок оружия на Украину со стороны Запада".

Он отметил: "Стратегией Исламской Республики Иран всегда было стремление играть конструктивную и стабилизирующую роль в достижении устойчивого мира в регионе и мире, и в украинском конфликте мы никогда не предоставляли беспилотники России, и мы по-прежнему настаиваем на политическом решении этого кризиса и установлении прочного мира".