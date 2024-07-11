11 июл. 2024 г., 17:22
??????? ID: 85536512
T T
0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

Рябков: Россия ответит военным образом на размещение американских ракет в Германии

11 июл. 2024 г., 17:22
??????? ID: 85536512
Рябков: Россия ответит военным образом на размещение американских ракет в Германии

Тегеран, 11 июля, ИРНА - Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России, заявил, что Москва работает над военным ответом на планы США по размещению ракет большой дальности в Германии.

Как сообщает агентство Reuters, заявление Рябкова прозвучало в ответ на совместное заявление США и Германии, опубликованное в среду, о начале развертывания в Германии в 2026 году ракетных комплексов большой дальности для подтверждения обязательств по защите НАТО и Европы.

В заявлении говорится о  «многокомпонентных развертываниях» для подготовки к длительному размещению, включающему крылатые ракеты Tomahawk, SM-6 и гиперзвуковые ракеты, которые имеют больший радиус действия, чем имеющиеся в настоящее время в Европе.

В опубликованном агентством Интерфакс заявлении Рябкова он назвал действия США провокационными и направленными на запугивание России.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

Похожие новости

??? ???????????

You are replying to: .