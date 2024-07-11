Рябков: Россия ответит военным образом на размещение американских ракет в Германии

Как сообщает агентство Reuters, заявление Рябкова прозвучало в ответ на совместное заявление США и Германии, опубликованное в среду, о начале развертывания в Германии в 2026 году ракетных комплексов большой дальности для подтверждения обязательств по защите НАТО и Европы.

В заявлении говорится о «многокомпонентных развертываниях» для подготовки к длительному размещению, включающему крылатые ракеты Tomahawk, SM-6 и гиперзвуковые ракеты, которые имеют больший радиус действия, чем имеющиеся в настоящее время в Европе.

В опубликованном агентством Интерфакс заявлении Рябкова он назвал действия США провокационными и направленными на запугивание России.