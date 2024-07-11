Осуждение США за санкции против детей с буллёзным эпидермолизом

После подачи искового заявления 295 человек, включая 30 физических и юридических лиц, против правительства США, которые участвовали в наложении и применении санкций против этих больных детей, 55-й отдел Тегеранского суда по международным отношениям, после проведения нескольких судебных заседаний, получения документов, касающихся санкций против этих детей и больных, а также направления их на экспертизу, установил, что незаконные санкции, приведшие к преступлению и причинению необоснованных страданий этим больным, и вынес решение о том, что правительство и должностные лица США должны выплатить 6 миллиардов 785 миллионов долларов в качестве материального, морального и штрафного ущерба.

После выхода правительства США из СВПД в 2018 году, некоторые связанные с США и европейские компании прекратили торговые отношения с Ираном, в том числе шведская компания Mölnlycke, которая является единственным в мире производителем перевязочных материалов для улучшения заживления ран у больных буллёзным эпидермолизом. Как только Дональд Трамп ввел новые санкции, компания прекратила представительство и любые обмены с Ираном.