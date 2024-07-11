11 июл. 2024 г., 13:42
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Россия надеется скоро подписать договор о партнерстве с Ираном, заявил Руденко

11 июл. 2024 г., 13:42
??????? ID: 85536413
Россия надеется скоро подписать договор о партнерстве с Ираном, заявил Руденко

Тегеран, 11 июля, ИРНА – Россия рассчитывает в ближайшее время подписать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на сессии дискуссионного клуба "Валдай", отметив, что Иран стал одним из важнейших партнеров и друзей для России, его слова передает ТАСС.

Как отметил замминистра, за последние несколько лет было проведено множество встреч между Москвой и Тегераном, по результатам которых Иран стал одним из важнейших партнеров и друзей для России.

«Мы надеемся, что в ближайшее время нам удастся завершить эту двухлетнюю, так сказать, эпопею с выработкой важного межгосударственного документа», - сказал Руденко, отметив, что Россия в настоящее время активно работает над подписанием нового базового договора с Ираном, который охватывает все сферы сотрудничества.

По словам дипломата, новый договор о всеобъемлющем партнерстве закладывает основы связей России с Ираном на многие десятилетия вперед.

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