Пезешкиян: лечение многолетней раны оккупации Палестины и решение этой проблемы является нашей общей задачей

"До тех пор, пока мы в регионе не достигнем сплоченности и не будем сотрудничать ради ясного будущего и должного использования Божьих даров и исключительной геополитической ситуации, отдельные планы по развитию стран региона не будут иметь реального успеха", - заявил он.

Он, упоминая палестинскую проблему в продолжении статьи, написал: "Лечение многолетней раны оккупации Палестины и решение этой проблемы является нашей общей задачей. Исламская Республика Иран с уважением к героическому стоянию народа и сопротивления Палестины в Газе перед жестокой агрессией сионистского режима считает, что для установления мира и стабильности в регионе необходимо признать право Палестинского народа на всеобъемлющее сопротивление для освобождения от оккупации и обеспечения его естественных и законных прав, особенно в области независимости и самоопределения, и положить конец оккупации, расовой дискриминации, геноциду и государственному терроризму сионистского оккупационного режима, помогая этому народу".

Пезешкиян добавил: "Ядерное оружие сионистского режима является угрозой для региона и международного мира и безопасности, и необходимо предпринять шаги вместе со странами региона и мира в направлении Ближнего Востока, свободного от оружия массового уничтожения".