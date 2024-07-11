В разгар войны в Газе Израиль и Марокко подписали контракт на $1 млрд

По данным телеканала France 24, СМИ сионистского режима сообщили, что Марокко планирует приобрести спутник-шпион у Тель-Авива.

Израильский военно-промышленный концерн Israeli Aerospace Industries в ближайшие пять лет поставит Марокко спутник-шпион Офек-13.

По версии ТАСС, ожидается, что израильский спутник должен заменить спутники Mohammed VI-A и Mohammed VI-B, разработанные европейскими концернами Airbus и Thales Alenia Space.

Согласно появившейся в израильских СМИ, соглашение о заключении этой сделки было достигнуто до начала операции 7 октября, и теперь договор подписан.