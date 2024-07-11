11 июл. 2024 г., 11:59
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В разгар войны в Газе Израиль и Марокко подписали контракт на $1 млрд

11 июл. 2024 г., 11:59
??????? ID: 85536303
В разгар войны в Газе Израиль и Марокко подписали контракт на $1 млрд

Тегеран, 11 июля, ИРНА – Марокко и Израиль подписали контракт стоимостью $1 млрд на приобретение разведывательного спутника, сообщили СМИ.

По данным телеканала France 24, СМИ сионистского режима сообщили, что Марокко планирует приобрести спутник-шпион у Тель-Авива.

Израильский военно-промышленный концерн Israeli Aerospace Industries в ближайшие пять лет поставит Марокко спутник-шпион Офек-13.

По версии ТАСС, ожидается, что израильский спутник должен заменить спутники Mohammed VI-A и Mohammed VI-B, разработанные европейскими концернами Airbus и Thales Alenia Space.

Согласно появившейся в израильских СМИ, соглашение о заключении этой сделки было достигнуто до начала операции 7 октября, и теперь договор подписан.

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