Галибаф: Иран намерен развивать отношения с БРИКС

Об этом заявил он перед вылетом в Россию для участия в Х Парламентском форуме БРИКС, который пройдет 11-12 июля с.г. в Санкт-Петербурге.

"Одна из наших целей на этой встрече — иметь возможность попробовать многие последующие соглашения и воплотить их в жизнь", сказал Галибаф.

"В прошлом году Иран стал членом БРИКС вместе с тремя другими странами. Поэтому это наше первое официальное присутствие на форуме БРИКС", добавил он.

"Россия взяла на себя инициативу. Одновременно с этой встречей состоится еще одна встреча, в которой страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, Армения, Беларусь и Танзания, будут приглашены для участия в заседании МПС. Фактически будут проведены две встречи", пояснил он.

По его словам, одним из важных вопросов в БРИКС являются независимые валютно-финансовые системы, которые существуют отдельно от остальных международных систем, что называется основой для финансового обмена между странами.

"Естественно, помимо форума БРИКС, у нас будут двусторонние встречи с другими странами БРИКС. БРИКС, ШОС и Евразия — это три торгово-экономические группы. Иран и Россия — две страны, у которых были стратегические соглашения. Наша стратегия – это постоянная и комплексная политика. Ежегодно из нашей страны по коридору Север-Юг можно перевозить десятки миллионов тонн товаров, что является для нас исключительной возможностью", отметил спикер иранского парламента.