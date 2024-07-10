Насралла: прекращение боевых действий на северном фронте зависит от прекращения агрессии в секторе Газа

В ходе своего выступления, Насралла упомянул храбрость Хаджа Абу Наме на фронтах сопротивления в последние годы. "Абу Наме был среди тех, кто отправился в Ирак вместе с Генралом Касемом Сулеймани, чтобы сражаться с ИГИЛ. В ранней юности он выбрал путь сопротивления и джихада и некоторое время находился в тюрьмах сионистского режима. Он всегда присутствовал на поле боя до момента мученической кончины", отметил Насралла.

"Наша приверженность операции «Буря Аль-Аксы» с самого начала была обязательством по форме и содержанию, и мы считали себя ее частью. Наша приверженность этой битве была решающей и окончательной с первого дня, и наша битва на Ливанском фронте не имеет специального названия", добавил он.

"Цели нашей битвы реализуется изо дня в день, и враг принимает эту проблему, делая свою армию уставшей и истощенной на всех уровнях", сказал генсек Хезболлы.

"Наша операция вступает в бой с противником на севере, и практически 1000 израильских офицеров и солдат вынуждены там оставаться. Цель Ливанского фронта поддержки в секторе Газа – утомить врага и лишить его возможности разрешить конфликт в секторе Газа, и сегодня мы видим, что вражеская армия не может эвакуировать север из-за страха перед сопротивлением, проникновения групп, особенно с потерей шпионского оборудования", добавил он.

"Посредством нашей битвы мы можем отвлечь врага от вторжения в Газу и дать ему понять, что если он хочет остановить это, он должен остановить свое вторжение в Газу. Иностранные стороны также осознали, что прекращение боевых действий на северном фронте связано с прекращением агрессии в Газе", подчеркнул Насралла.

По его словам, армия оккупационного режима страдает от нехватки сил, и по этой причине им приходится принуждать харедим вступать в армию. Вражеская армия также вынуждена продлить призыв на военную службу, и это оказывает огромное экономическое и социальное влияние на Израиль.

Насралла еще раз поздравил Исламскую Республику Иран с проведением второго тура выборов. "Еще раз благодарю избранного президента этой страны за отправленное им послание и политические позиции в нем. Позиции, которые подтвердили силу принципов Ирана в поддержке сопротивления", резюмировал он.