Командующий КСИР: Сопротивлению удалось умножиться в Йемене, Ираке, Ливане и Палестине

С таким заявлением выступил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Салами.

"Благодаря лагерю Рамадана первоначальное ядро ​​общего сопротивления между двумя народами Ирана и Ирака было сформировано в двух странах, однако с одной целью", сказал Салами.

Он сказал, что граница джихада — это то место, где мусульманам грозит опасность. "Туда мы входим. Потому что наши действия в этой области основаны на нашей религиозной и территориальной географии", сказал глава КСИР.

Комментируя операцию «Правдивое обещание», Салами отметил, что эта операция показала, что если потребует ситуация, мы будем действовать самостоятельно и обнажить меч. Это не значит, что мы сидим и позволяем другим действовать на фронте сопротивления. Скорее, мы их поддерживаем, а при необходимости сами обнажаем меч, потому что честь мусульман важнее всего остального.

"Сионисты подвергались обстрелу со стороны Йемена, Ирака, Ливана, Палестины и Ирана в ходе операции Правдивое обещание", сказал он, отметив, что это самое трогательное проявление мусульманского единства.