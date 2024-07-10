10 июл. 2024 г., 14:19
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Беспилотники «Исламского сопротивления Ирака» атаковали электростанцию ​​Израиля

10 июл. 2024 г., 14:19
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Беспилотники «Исламского сопротивления Ирака» атаковали электростанцию ​​Израиля

Тегеран, 10 июля, ИРНА – Продолжая свои нападения на объекты сионистского режима в поддержку жителей сектора Газа, движение «Исламское сопротивление Ирака» нанесло в ночь на среду удары по электростанции "Орот Рабин".

По данным военных СМИ движения «Исламское сопротивление Ирака», в результате этого нападения была атакована электростанция "Орот Рабин" в поселении Кесария, расположенном на оккупированных территориях Палестины.

Это не первый раз, когда эта электростанция становится объектом атаки дронов «Исламского сопротивления Ирака». 8 июня текущего года электростанция "Орот Рабин" также подверглась атаке беспилотников сил Сопротивления Ирака.

Вечером во вторник «Исламское сопротивление Ирака», в знак поддержки палестинского народа и жителей Газы и в ответ на преступления сионистского режима, атаковало с помощью беспилотника значительную и чувствительную цель в городе Эйлат.

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