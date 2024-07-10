США и партнеры предоставят Украине дополнительные системы ПВО

«Мы обязаны оказывать Украине больше помощи в сфере противовоздушной обороны, чтобы она могла защищаться от продолжающейся агрессии России», - говорится в совместном заявлении глав США, Нидерландов, Германии, Италии, Румынии и Украины, опубликованном в среду на сайте Белого дома.

В документе сообщается, что в качестве стратегических систем ПВО Киев получит четыре дополнительных зенитно-ракетных комплекса Patriot от США, Германии и Румынии, компоненты для этих систем от Нидерландов и других партнеров, а также одну систему SAMP-T от Италии.

Как отмечается в данном заявлении, эти пять стратегических систем ПВО помогут защитить города, гражданских лиц и украинских военных.

Согласно данному заявлению, США и их партнеры планируют в ближайшие месяцы поставить Украине десятки тактических систем ПВО, в том числе NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

«Мы благодарим коалицию из более чем 50 стран, которые продолжают оказывать помощь Украине», - говорится в документе.