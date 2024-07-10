Хайфу ожидает 4000 точечных ракет «Хезболлы» в сутки

"Мы сталкиваемся с реальной опасностью, Хезболла уничтожает нас, а кабинет Нетаньяху ничего не делает и оставил Север Израиля", сообщил 12-й канал Израиля со ссылкой на Мэра оккупированного порта Хайфа.

По его словам, в 33-дневной войне 2006 года ливанская «Хезболла» выпустила по Хайфе только 200 ракет, но теперь она может выпускать по Хайфе 4000 ракет с точечным наведением каждый день, и это подводит нас к совершенно иному сценарию.

"Во время 33-дневной войны тогдашний премьер-министр Эхуд Ольмерт и члены его кабинета в разгар войны без всякого страха приезжали в Хайфу, но теперь они этого не делают", добавил он.

В этой связи, телеканал Аль-Маядин со ссылкой на СМИ сионистского режима сообщил, что сионистские поселенцы обеспокоены нападениями на промышленные предприятия в порту Хайфы. По оценкам, три миллиона 200 тысяч человек живут в районах, где промышленные объекты, содержащие опасные материалы могут подвергаться нападению.