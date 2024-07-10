Россия и Индия призвали к беспрепятственной доставке гуманитарной помощи в сектор Газа

По данным информационного агентства ТАСС, лидеры двух стран призвали к эффективному выполнению соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и резолюции 2720 Совета Безопасности ООН, а также к немедленной, безопасной и беспрепятственной доставке гуманитарной помощи в необходимых масштабах непосредственно палестинскому гражданскому населению на всей территории сектора Газа.

Более того, стороны призвали к прекращению огня и немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников.

В заявлении также подчеркивается, что стороны подтвердили поддержку полноправного членства Палестины в ООН и непоколебимую приверженность двугосударственному принципу урегулирования на международно признанной основе.