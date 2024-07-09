Неожиданные атаки и охота на сионистских военных в районах Тель-Аль-Хава и Аш-Шуджаия в секторе Газа

Бригады аль-Кассама заявили: "Мы ударили ракетой TBG по группе оккупационных военных, которые прятались внутри здания в районе Аш-Шуджаия в секторе Газа, а затем вступили в бой с ними с использованием пулемета".

Военное крыло ХАМАС также подчеркнуло, что они вновь нанесли удар с помощью грохочущей бомбы по оккупационным военным, которые бежали с поля боя вместе с ранеными и телами убитых.

Бригады аль-Кассама добавили: "Мы охотились на одного сионистского военнослужащего в районе Тель-Аль-Хава на западе города Газа".

Эта боевая группа также подчеркнула, что их бойцы обстреляли ракетами "таандум" группу военных, которые устроили засаду внутри здания вокруг мечети аль-Хаваши в районе Аш-Шуджаия.

Несколько часов назад бригады аль-Кассама также заявили в заявлении, что они ударили ракетами "Аль-Ясин 105" по четырем израильским танкам "Меркава 4" на улице "Багдад" в районе Аш-Шуджаия на востоке города Газа.