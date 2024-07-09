Уничтожение террористической группировки Корпусом стражей исламской революции

В этом сообщении говорится: «благодаря точному мониторингу и информационному контролю бойцов штаба Хамзы Сайед аш-Шухада сухопутных войск КСИР, рано утром во вторник, антиреволюционная террористическая группа намеревалась проникнуть на территорию Исламской Республики Иран с северо-западных границ, но была обнаружена и уничтожена силами этого штаба.

В коммюнике также добавляется: «в этом столкновении несколько членов этой террористической группы были убиты и ранены, а их оборудование было изъято исламскими бойцами».

«Благодаря бдительности отважных бойцов этого штаба, любые попытки посягнуть на безопасность и территориальную целостность Исламской Республики Иран будут встречены решительным и твердым ответом», - добавил КСИР.