9 июл. 2024 г., 20:16
Новости ID: 85534782
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Уничтожение террористической группировки Корпусом стражей исламской революции

9 июл. 2024 г., 20:16
Новости ID: 85534782
Уничтожение террористической группировки Корпусом стражей исламской революции

Тегеран, 9 июля, ИРНА - КСИР сообщил об уничтожении террористической группировки бойцами этого штаба на северо-западных границах страны.

В этом сообщении говорится: «благодаря точному мониторингу и информационному контролю бойцов штаба Хамзы Сайед аш-Шухада сухопутных войск КСИР, рано утром во вторник, антиреволюционная террористическая группа намеревалась проникнуть на территорию Исламской Республики Иран с северо-западных границ, но была обнаружена и уничтожена силами этого штаба.

В коммюнике также добавляется: «в этом столкновении несколько членов этой террористической группы были убиты и ранены, а их оборудование было изъято исламскими бойцами».

«Благодаря бдительности отважных бойцов этого штаба, любые попытки посягнуть на безопасность и территориальную целостность Исламской Республики Иран будут встречены решительным и твердым ответом», - добавил КСИР.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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