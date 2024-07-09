9 июл. 2024 г., 19:28
Новости ID: 85534757
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Израиль напал на Тулькарм и Газу

9 июл. 2024 г., 19:28
Новости ID: 85534757
Израиль напал на Тулькарм и Газу

Тегеран, 9 июля, ИРНА - В то время как нападения Израиля на различные районы сектора Газа, особенно на лагерь Норшамс в Тулькарме, а также восточные и западные районы города Газа, продолжаются, палестинские медицинские источники сообщают о росте числа жертв непрекращающихся нападений оккупантов, произошедших сегодня в среду.

Государственный информационный офис Газы сообщил, что сегодня израильские силы совершили акт геноцида в лагере Ниссаир, в результате которого погибли 17 членов одной семьи, включая 14 женщин и детей.

Палестинское информационное агентство "Аль-Йом" также сообщило, что самолеты Израиля бомбили дом семьи Абу аль-Муаза на улице Хамид в западном Газе.

Это агентство также подчеркнуло, что израильская армия, атакуя дома, магазины, медицинские учреждения в лагере Норшамс в Тулькарме, нанесла значительные разрушения этим объектам.

Медицинские источники в Газе подтверждают, что число погибших в результате нападений израильского режима на сектор Газа в среду достигло 44 палестинцев.

Одновременно с этим артиллерия израильской армии обстреляла восточные районы района Шджаия в восточной части города Газа.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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