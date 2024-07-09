Бойцы сопротивления уничтожили 5 танков и 2 бульдозера израильских сил

Бригады "Шахид Изаддин аль-Касам", военное крыло движения ХАМАС, в заявлении сообщили, что они уничтожили четыре израильских танка "Меркава 4" ракетами "Элясин 105" на улице "Багдад" в районе "аль-Шуджаия" на востоке города Газа.

Бригады "аль-Касам" также сообщили, что они подорвали минное поле и атаковали два израильских военных бульдозера D9, что привело к их полному уничтожению близ мечети "Халид ибн аль-Валид" к западу от района "Тель аль-Хава" в городе Газа.

Военное крыло ХАМАС в продолжение своих операций атаковало скопление израильских солдат с помощью фугаса, убив или ранив некоторых из них.

Одновременно "Силы Шахид аль-Касам", военное крыло Демократического фронта освобождения Палестины, сообщили, что они атаковали артиллерийским огнем позицию солдат противника у ворот "Салахуддин" к югу от города "Рафах".

Силы Шахид Умар аль-Касам также сообщили, что они атаковали артиллерийским огнем солдат и машины израильской армии на направлении продвижения позади исламского университета в западной части города Газа.

Бригады "Шахид аль-Акса", военное крыло движения ФАТХ, также сообщили об уничтожении танка "Меркава" израильского режима артиллерийским огнем в западной части города Газа.