Лапид: Контроль над войной ушел из рук Нетаньяху

Лидер оппозиционного блока в Кнессете заявил сегодня, во вторник, что управление войной, внешними отношениями и кабинетом вышло из-под контроля Биньямина Нетаньяху.

Он обвинил Нетаньяху в провале переговоров о прекращении огня, добавив: "ХАМАС сделал все необходимое, чтобы достичь прекращения огня в обмен на обмен пленными".

Этот израильский чиновник указал на ухудшающееся экономическое положение и социальный кризис в Израиле, сказав: "Войну нельзя продолжать вечно. Резервисты больше не могут служить в армии, а экономика уже не выдерживает".

Лапид напомнил, что Нетаньяху отказывается признавать свою ответственность за провал и сказал: "Нетаньяху - человек, который не несет ответственности, и наши солдаты вынуждены расплачиваться за его безответственность".

Он назвал количество раненых в войне Израиля против Газы большим и сказал: "У нас 9 254 раненых, которые страдают от таких проблем, как слепота, повреждения головы и ампутации".