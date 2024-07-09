Инициатива Ирана по вынесению совместного заявления и признанию сионизма формой расизма

Али Бахрейни, посол и постоянный представитель Ирана в Женеве, выступая на заседании Совета по правам человека с участием специального докладчика по расизму, зачитал совместное заявление от имени ряда исламских стран и некоторых независимых государств. В заявлении подчеркивалась необходимость восстановления резолюции 3379 Генеральной Ассамблеи ООН, признающей сионизм одной из форм расизма.

В этом совместном заявлении также указывалось на доклад 2017 года Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии (ЮНЕСКА), в котором Израиль признан «режим апартеида» в отношении палестинцев. В заявлении подчеркивалось, что запрет расовой дискриминации и апартеида является императивным правилом международного права, а также является явным нарушением целей и принципов Устава ООН. В совместном заявлении содержится призыв к международному сообществу принять решительные меры против израильских институтов, совершающих преступления против человечности.

Эта инициатива является важным шагом на пути к восстановлению основных положений резолюции 3379, или резолюции, признающей сионизм формой расизма.