9 июл. 2024 г., 13:41
Новости ID: 85534416
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Нетаньяху: Бен-Гвир не отвечает на мои звонки

9 июл. 2024 г., 13:41
Новости ID: 85534416
Нетаньяху: Бен-Гвир не отвечает на мои звонки

Тегеран, 9 июля, ИРНА - Израильские СМИ сообщили о нарастающих разногласиях внутри кабинета министров Биньямина Нетаньяху, премьер-министра Израиля. Итамар Бен-Гвир не отвечает на телефонные звонки Нетаньяху, а главы партий, входящих в коалицию, уже давно не проводили совместных заседаний из-за внутренних разногласий.

Михаль Шимш, политический обозреватель израильского телеканала "Кан", заявил, что Нетаньяху сказал своим политическим партнерам, комментируя поведение Бен-Гвира: "Я не директор детского сада, и он не должен вести себя подобным образом. Он не отвечает на мои звонки и не появляется на заседаниях".

С другой стороны, Ариэ Дери, глава ультраортодоксальной партии "ШАС", также недоволен Бен-Гвиром. Члены партии утверждают, что продолжение работы этого кабинета, который не может выполнять свои обязанности, бессмысленно.

Также израильский телеканал 13 сообщил, что разногласия в кабинете министров усиливаются, и Бен-Гвир ищет повод для роспуска кабинета и проведения досрочных выборов в Кнессет (парламент).

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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