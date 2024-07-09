Нетаньяху: Бен-Гвир не отвечает на мои звонки

Михаль Шимш, политический обозреватель израильского телеканала "Кан", заявил, что Нетаньяху сказал своим политическим партнерам, комментируя поведение Бен-Гвира: "Я не директор детского сада, и он не должен вести себя подобным образом. Он не отвечает на мои звонки и не появляется на заседаниях".

С другой стороны, Ариэ Дери, глава ультраортодоксальной партии "ШАС", также недоволен Бен-Гвиром. Члены партии утверждают, что продолжение работы этого кабинета, который не может выполнять свои обязанности, бессмысленно.

Также израильский телеканал 13 сообщил, что разногласия в кабинете министров усиливаются, и Бен-Гвир ищет повод для роспуска кабинета и проведения досрочных выборов в Кнессет (парламент).