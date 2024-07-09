Команда вооруженных сил Ирана завоевала второе место на соревнованиях по пятиборью в России

Как сообщает ИРНА, генерал-майор Мехди Сарвар, руководитель команды по военному пятиборью вооруженных сил Исламской Республики Иран, отметил, что соревнования по военному пятиборью между командой вооруженных сил Исламской Республики Иран, восьмью командами вооруженных сил Российской Федерации и одной командой из Беларуси прошли с 1 по 9 июля под эгидой России.

Он продолжил: "Учитывая, что команда Российской Федерации входит в тройку лучших команд в мировом рейтинге, стало необходимым провести эту подготовку, чтобы повысить опыт и обменяться опытом между двумя командами, учитывая их близость, сначала в нашей стране, в Иране, а сейчас уже с гостеприимством команды России".

Генерал-майор Сарвар подчеркнул: "на этих соревнованиях в командном зачете Россия заняла первое место, команда Исламской Республики Иран - второе, а Беларусь - третье".