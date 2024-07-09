ХАМАС в обращении к новому президенту ИРИ: Народ Палестины уверен в вашей способности

«От имени движения ХАМАС и всего палестинского народа мы искренне поздравляем Вас с успешным проведением выборов в Иране и с доверием народа к Вам и с избранием на пост президента, и желаем Вам успехов в служении иранскому народу», - говорится в послании.

«Мы посылаем это поздравительное послание в то время, когда палестинский народ и Сопротивление ведут одну из своих самых гордых исторических битв», - добавил Хания.

«Народ Палестины уверен в вашей способности служить Ирану и преодолевать все вызовы и трудности, а также предпринимать шаги к единству исламской уммы перед лицом врага и помогать вопросу Палестины как главному вопросу исламского мира», - подчеркнул глава политбюро ХАМАС в заключительной части своего послания.