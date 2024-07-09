9 июл. 2024 г., 12:54
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Новости ID: 85534333
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ХАМАС в обращении к новому президенту ИРИ: Народ Палестины уверен в вашей способности

9 июл. 2024 г., 12:54
Новости ID: 85534333
ХАМАС в обращении к новому президенту ИРИ: Народ Палестины уверен в вашей способности

Тегеран, 9 июля, ИРНА – Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания в послании поздравил избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана с успешным проведением президентских выборов и его избранием на пост президента Ирана.

«От имени движения ХАМАС и всего палестинского народа мы искренне поздравляем Вас с успешным проведением выборов в Иране и с доверием народа к Вам и с избранием на пост президента, и желаем Вам успехов в служении иранскому народу», - говорится в послании.

«Мы посылаем это поздравительное послание в то время, когда палестинский народ и Сопротивление ведут одну из своих самых гордых исторических битв», - добавил Хания.

«Народ Палестины уверен в вашей способности служить Ирану и преодолевать все вызовы и трудности, а также предпринимать шаги к единству исламской уммы перед лицом врага и помогать вопросу Палестины как главному вопросу исламского мира», - подчеркнул глава политбюро ХАМАС в заключительной части своего послания.

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