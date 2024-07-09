9 июл. 2024 г., 09:54
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Шахбаз Шариф провел телефонный разговор с избранным президентом Ирана

9 июл. 2024 г., 09:54
??????? ID: 85534022
Шахбаз Шариф провел телефонный разговор с избранным президентом Ирана

Исламабад, 9 июля, ИРНА – Договоренности, достигнутые между двумя странами в ходе визита мученика сейед Эбрахима Раиси в Пакистан, являются очень хорошей основой для взаимовыгодного партнерства, заявил премьер-министр Пакистана в телефонном разговоре с избранным президентом Ирана, подчеркнув готовность Исламабада развивать всесторонние отношения с Тегераном.

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф провёл телефонный разговор с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом и выразил свои искренние поздравления с его победой на недавних президентских выборах.

«Шахбаз Шариф передал свои теплые приветствия великому лидеру Исламской революции его светлости аятолле Хаменеи и поздравил его и иранский народ с проведением президентских выборов и успешной передачей политической власти в рамках демократического процесса», - говорится в официальном заявлении канцелярии премьер-министра Пакистана.

«Исламабад заинтересован в тесном сотрудничестве с новым правительством в Тегеране для дальнейшего укрепления отношений двух стран и развития всестороннего сотрудничества в различных областях, включая торговлю, энергетику и региональную безопасность», - сказал премьер-министр Пакистана, пожелав избранному президенту Ирана успехов во время президентства.

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