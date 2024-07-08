Посол заявил, что Россия готова наращивать сотрудничество с Ираном по всем направлениям

"Поздравляем народ и руководство исламской республики с успешным проведением выборов, - отметил дипломат. - Рассчитываем, что при новом кабинете российско-иранское конструктивное сотрудничество будет и дальше наращиваться по всем направлениям. Российская сторона к этому полностью готова".

По словам посла, голосование "в целом прошло в относительно спокойной обстановке".

Дедов также отметил, что церемония инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана планируется с участием иностранных гостей. "Вчера наблюдательный совет, специальный орган в Иране, в обязанности которого в том числе входит контроль за проведением избирательных кампаний, объявил выборы состоявшимися. Далее эта структура должна предоставить верховному руководителю Исламской Республики Иран Али Хаменеи специальный документ, подтверждающий избрание Масуда Пезешкиана президентом ИРИ. Затем планируется церемония приведения избранного президента к присяге перед верховным руководителем и инаугурация в Меджлисе с участием иностранных гостей", - отметил он.

Второй тур внеочередных выборов президента Ирана, назначенных после гибели главы исполнительной власти Эбрахима Раиси, состоялся 5 июля. Победу одержал кандидат от крыла реформистов, бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан, набрав 53,6% общего числа голосов. Консерватор Саид Джалили получил 44,3%.