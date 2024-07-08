Пезешкиан: Иран продолжит оказывать решительную поддержку движению сопротивления

"Исламская Республика Иран всегда поддерживала движение сопротивления против незаконного сионистского режима. Поддержка сопротивления имеет корень в фундаментальной политике Исламской Республики Иран, идеалах Имама Хомейни и руководящих принципах Верховного лидера", заявил Пезешкиан, подтвердив готовность Ирана решительной поддержке движению сопротивления.

"Уверен, что движение сопротивление в регионе не позволят этому режиму продолжать свою воинственную и преступную политику против угнетенного народа Палестины и других стран региона", говорится в послании.