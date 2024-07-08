8 июл. 2024 г., 19:44
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Новости ID: 85533689
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Пезешкиан: Иран продолжит оказывать решительную поддержку движению сопротивления

8 июл. 2024 г., 19:44
Новости ID: 85533689
Пезешкиан: Иран продолжит оказывать решительную поддержку движению сопротивления

Тегеран, 8 июля. ИРНА — Движение сопротивления не допустит продолжения преступной политики незаконного сионистского режима. Об этом говорится в послании новоизбранного президента Ирана Масуда Пешешкиана в послании генеральному секретарю «Хезболлы» Хасану Насралле.

"Исламская Республика Иран всегда поддерживала движение сопротивления против незаконного сионистского режима. Поддержка сопротивления имеет корень в фундаментальной политике Исламской Республики Иран, идеалах Имама Хомейни и руководящих принципах Верховного лидера", заявил Пезешкиан, подтвердив готовность Ирана решительной поддержке движению сопротивления.

"Уверен, что движение сопротивление в регионе не позволят этому режиму продолжать свою воинственную и преступную политику против угнетенного народа Палестины и других стран региона", говорится в послании.

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