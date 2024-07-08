8 июл. 2024 г., 19:33
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Иран присоединился к Глобальной программе ФАО «Soil Doctors»

8 июл. 2024 г., 19:33
??????? ID: 85533685
Иран присоединился к Глобальной программе ФАО «Soil Doctors»

Тегеран, 8 июля. ИРНА — По словам чиновника Министерства сельскохозяйственного джихада страны, Иран присоединился и начал работать с Глобальной программой «Soil Doctors» ФАО.

Сафдар Ниязи заявил в понедельник, что Иран присоединяется к этому плану в соответствии с планами страны по сотрудничеству с Глобальным почвенным партнерством.

Он сказал, что Глобальная Программа «Доктора для почв» является частью информационно-просветительской деятельности Глобального почвенного партнерства, которая началась с 2020 года и в настоящее время к этому проекту присоединилась около 21 страны мира.

Чиновник подчеркнул, что Глобальная программа «Доктора для почв» – это инициатива по обучению фермеров, целью которой является наращивание потенциала фермеров в области устойчивого управления почвами.

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