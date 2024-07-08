8 июл. 2024 г., 19:00
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Новости ID: 85533665
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Путин и новый президент Ирана подтвердили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества

8 июл. 2024 г., 19:00
Новости ID: 85533665
Путин и новый президент Ирана подтвердили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества

Тегеран, 8 июля. ИРНА — Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил Масуда Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана и пожелал ему успехов в работе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с избранным президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом. Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах и пожелал ему успехов на ответственном государственном посту", - говорится в сообщении.

Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем отношений стран и подтвердили готовность к дальнейшей работе. "С обеих сторон выражено удовлетворение достигнутым высоким уровнем добрососедских российско-иранских отношений и подтверждена готовность к тесной совместной работе по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в различных областях", - говорится в сообщении.

Кроме того, они договорились об организации в 2024 году личных контактов. "Лидеры условились об организации в текущем году личных контактов", - говорится в сообщении. Отмечается, что Пезешкиану также была направлена поздравительная телеграмма.

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