БАПОР сообщило, что 2000 его сотрудников погибли в войне в Газе

"Около 2000 наших сотрудников погибли во время войны в секторе Газа, а наши учреждения в секторе Газа стали объектом израильских военных операций с начала войны", заявил Лаззарини.

"В Газе нет ни одной безопасной точки. Прекращение огня должно быть установлено как можно скорее. Потому что нам необходимо немедленное прекращение огня в Газе и оказание гуманитарной помощи ее жителям", добавил он.

Он также указал на приостановку американской помощи БАПОР. "Приостановление поддержки США агентству оказало негативное влияние на предоставление гуманитарной помощи жителям сектора Газа", резюмировал он.