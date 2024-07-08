8 июл. 2024 г., 17:11
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Новости ID: 85533591
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БАПОР сообщило, что 2000 его сотрудников погибли в войне в Газе

8 июл. 2024 г., 17:11
Новости ID: 85533591
БАПОР сообщило, что 2000 его сотрудников погибли в войне в Газе

Тегеран, 8 июля. ИРНА — Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Филипп Лаззарини сообщил, что в войне в секторе Газа погибли по меньшей мере 2000 сотрудников БАПОР.

"Около 2000 наших сотрудников погибли во время войны в секторе Газа, а наши учреждения в секторе Газа стали объектом израильских военных операций с начала войны", заявил Лаззарини.

"В Газе нет ни одной безопасной точки. Прекращение огня должно быть установлено как можно скорее. Потому что нам необходимо немедленное прекращение огня в Газе и оказание гуманитарной помощи ее жителям", добавил он.

Он также указал на приостановку американской помощи БАПОР. "Приостановление поддержки США агентству оказало негативное влияние на предоставление гуманитарной помощи жителям сектора Газа", резюмировал он.

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