Израильский генерал предупредил Нетаньяху о последствиях распространения войны на Ливан

"Если израильская армия не может победить ХАМАС, то она не сможет победить и Хезболлу", сказал Ицхак Брик.

Он предупредил о повторном противодействия Биньямина Нетаньяху, предлагаемому в настоящее время соглашению о прекращении огня между Израилем и палестинским сопротивлением. "Если Нетаньяху снова отвергнет соглашение, мы навсегда потеряем израильских пленных и окажемся на грани вступления в региональную войну", подчекрнул израильский военный.

Брик добавил, что продолжение войны против сектора Газа не приводит к победе, но делает поражение более болезненным.