8 июл. 2024 г., 15:51
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Новости ID: 85533521
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Израильский генерал предупредил Нетаньяху о последствиях распространения войны на Ливан

8 июл. 2024 г., 15:51
Новости ID: 85533521
Израильский генерал предупредил Нетаньяху о последствиях распространения войны на Ливан

Тегеран, 8 июля. ИРНА — Ицхак Брик, генерал-майор запаса израильской армии призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху извлечь уроки из войны против сектора Газа и не распространять масштабы войны на Ливан.

"Если израильская армия не может победить ХАМАС, то она не сможет победить и Хезболлу", сказал Ицхак Брик.

Он предупредил о повторном противодействия Биньямина Нетаньяху, предлагаемому в настоящее время соглашению о прекращении огня между Израилем и палестинским сопротивлением. "Если Нетаньяху снова отвергнет соглашение, мы навсегда потеряем израильских пленных и окажемся на грани вступления в региональную войну", подчекрнул израильский военный.

Брик добавил, что продолжение войны против сектора Газа не приводит к победе, но делает поражение более болезненным.

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