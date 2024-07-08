8 июл. 2024 г., 13:58
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Новости ID: 85533383
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Песков выразил надежду на развитие отношений России и Ирана после выборов

8 июл. 2024 г., 13:58
Новости ID: 85533383
Песков выразил надежду на развитие отношений России и Ирана после выборов

Тегеран, 8 июля. ИРНА — Москва рассчитывает на продолжение тесных партнерских отношений с Тегераном после окончания президентских выборов в стране, двусторонние отношения демонстрируют позитивную динамику в контексте дальнейшего развития. Об этом как передает РИА Новости заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Надеемся на продолжение тесных партнерских союзнических отношений с Тегераном, которые имеют весьма позитивную динамику в плане развития и углубления в самых различных областях", - сказал Песков на брифинге.

Песков также заявил, что в России уважают выбор иранского народа, сделанный в ходе президентских выборов, и желают успехов новому руководству Ирана.

"Мы с большим уважением относимся к выбору, иранский народ реализует свое суверенное право. Мы желаем успехов новому руководству Ирана", - сказал Песков на брифинге.

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