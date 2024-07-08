Песков выразил надежду на развитие отношений России и Ирана после выборов

"Надеемся на продолжение тесных партнерских союзнических отношений с Тегераном, которые имеют весьма позитивную динамику в плане развития и углубления в самых различных областях", - сказал Песков на брифинге.

Песков также заявил, что в России уважают выбор иранского народа, сделанный в ходе президентских выборов, и желают успехов новому руководству Ирана.

"Мы с большим уважением относимся к выбору, иранский народ реализует свое суверенное право. Мы желаем успехов новому руководству Ирана", - сказал Песков на брифинге.