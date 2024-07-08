8 июл. 2024 г., 13:42
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Новости ID: 85533367
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Патриарх Кирилл объяснил, что объединяет народы Ирана и России

8 июл. 2024 г., 13:42
Новости ID: 85533367
Патриарх Кирилл объяснил, что объединяет народы Ирана и России

Тегеран, 8 июля. ИРНА — Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с избранием на президентский пост Масуда Пезешкиана, а также отметил, что народы Ирана и РФ объединяет стремление к сохранению духовных традиций, следует из письма, опубликованного на сайте РПЦ, пишет РИА Новости.

"Уважаемый господин Пезешкиан! Сердечно поздравляю вас с избранием на высокий пост президента Исламской Республики Иран. Сограждане доверили вам будущее страны, ожидая необходимых шагов по дальнейшему социально-экономическому развитию общества, укреплению безопасности и стабильности в государстве. Наши народы объединяет стремление к сохранению своих исторических духовных и культурных традиций, приверженность непреходящим нравственным принципам", - написал патриарх Кирилл.

Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8%.

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