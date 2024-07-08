Патриарх Кирилл объяснил, что объединяет народы Ирана и России

"Уважаемый господин Пезешкиан! Сердечно поздравляю вас с избранием на высокий пост президента Исламской Республики Иран. Сограждане доверили вам будущее страны, ожидая необходимых шагов по дальнейшему социально-экономическому развитию общества, укреплению безопасности и стабильности в государстве. Наши народы объединяет стремление к сохранению своих исторических духовных и культурных традиций, приверженность непреходящим нравственным принципам", - написал патриарх Кирилл.

Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8%.