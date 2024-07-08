"Хезболла": Преступление Израиля в Газе пробудило человеческую совесть на Западе

«Слепы сердца тех, кто игнорирует преступления в Газе», - сказал лидер "Хезболлы".

В очередной раз, подчеркнув непоколебимую решимость группировки "Хезболла" поддержать Газу и народ Палестины, Насралла пояснил, что именно по этой причине "Хезболла" присоединилась к операции "Буря Аль-Аксы".

«В текущем году мы находимся в самом разгаре операции "Буря Аль-Аксы"», - сказал Насралла в другой части своего выступления, указав на операцию "Буря Аль-Аксы" и конфликт "Хезболлы" с сионистским режимом на юге Ливана.