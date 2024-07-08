8 июл. 2024 г., 09:43
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Новости ID: 85532954
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Иран: Позор поддержки сионистов навсегда останется на лбу их сторонников

8 июл. 2024 г., 09:43
Новости ID: 85532954
Иран: Позор поддержки сионистов навсегда останется на лбу их сторонников

Тегеран, 8 июля, ИРНА – Позор поддержки преступлений сионистов в секторе Газа навсегда останется на лбу сторонников этого режима, заявил пресс-секретарь МИД Ирана Нассер Канаани.

«Военные преступления и убийства палестинцев, особенно угнетенных детей сионистскими военными преступниками безжалостно продолжаются в секторе Газа», - отметил Канаани в сообщении, размещенном в воскресенье в социальной сети Х.

По данным официальных палестинских источников, число погибших в войне против Газы с 7 октября достигло 38 153 человек, а число раненых – 87 828.

«В секторе Газа по-прежнему пропавшими без вести числятся и под завалами находятся более 10 000 человек, - добавил иранский дипломат. – Более того, за последние 12 часов в секторе Газа были преданы мученической смерти 5 журналистов, в результате чего число погибших журналистов в Газе достигло 158».

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